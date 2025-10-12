ТСН в социальных сетях

Война
292
1 мин

Силы обороны освободили Малые Щербаки на Запорожье

Украинские силы вернули под свой контроль Малые Щербаки в Запорожье.

Анастасия Павленко
Воины подняли в населенном пункте украинский флаг

Воины подняли в населенном пункте украинский флаг / © Unsplash

Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» совместно с собратьями из 33-го отдельного штурмового полка освободили село Малые Щербаки Васильевского района (Запорожская область).

«Населенный пункт находится под контролем сил обороны Украины. Этот успех — результат четкого взаимодействия, решительности и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг — это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается каждый день, несмотря на усталость, риски и потери», — отметили в батальоне.

Ранее аналитики сообщили, что у российских захватчиков есть продвижение на Харьковщине, Донетчине и в Запорожской области.

Напомним, что Силы обороны Украины осуществили успешную зачистку российских окупантов в Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Снежном в Днепропетровской области.

292
