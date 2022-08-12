Силы обороны Украины призвали мир не допустить судилища над пленными в Мариуполе

Силы безопасности и обороны Украины призвали весь цивилизованный мир не допустить анонсированного российскими оккупантами судилища в Мариуполе над украинскими военнопленными.

Там также призвали немедленно направить представителей ООН и МККК в места удерживания украинских военнопленных, прежде всего – Оленовку.

Об этом говорится в совместном заявлении сил безопасности и обороны в отношении пленных защитников Мариуполя, опубликованном 12 августа.

Так, авторы заявления объяснили, что операция по спасению 2,5 тыс. защитников Мариуполя была единственным возможным вариантом, чтобы сберечь им жизнь.

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"Альтернативы типа экстракшн не было, стоял выбор: операция по спасению или гибель на "Азовстале" прежде всего тяжелораненых. Ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались", — отмечается в заявлении.

Именно тяжелораненых удалось спасти первыми во время обмена пленными в июне: 144 человека, из которых 95 – защитники Мариуполя. Большинство из них получили тяжелые ранения и сейчас получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.

"Все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть Героев Мариуполя и всех находящихся в плену врага украинцев. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными продолжает работать 24/7 для освобождения украинских Защитников и Защитниц из плена, розыска пропавших без вести при особых обстоятельствах", – указано в заявлении.

Также поддерживается связь с семьями пленных военнослужащих и выполняются обязательства по их социальной защите.

В то же время Россия не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны. Учитывая это, вопрос обмена пленными сложный и чувствительный.

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"Мы призываем весь цивилизованный мир не допустить анонсированного палачами судилища в Мариуполе над украинскими Защитниками и Защитницами. Требуем немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста в места, где удерживаются украинские военнопленные, прежде всего – Оленовку", – призвали авторы заявления.

Напомним, российские оккупанты готовят показательное судилище над украинскими военными в Мариуполе. Мероприятие может быть проведено в День Независимости Украины, 24 августа.

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