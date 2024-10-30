Ситуация близка к критической: генерал-лейтенант ВСУ указал на проблемные участки фронта

Он отметил, что в отдельных направлениях ситуация переходит из тяжелой в критическую.

Враг продвигается вокруг Селидового и к западу от Угледара. Он отметил, что в отдельных направлениях ситуация переходит из тяжелой в критическую.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил генерал-лейтенант Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

"Там происходит продвижение врага вперед. В результате этого формируются условия для того, чтобы двинуться в направлении Курахового с юга. Сейчас в районе Курахового, где расположены Горняк и Кураховка, Горняк захвачен врагом, и поэтому из этого кармана войска Сил обороны Украины выводят", – заметил Романенко.

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Генерал-лейтенант также сообщил, что севернее Курахового продолжаются тяжелые арьергардные бои.

"Сохраняется подход, связанный с оперативными обхватами, поэтому имеют место как тактические действия в районе Горняка и Кураховки, так и более масштабные операции вокруг Курахового. Хотя понимаем, что главная нацеленность врага через Курахово, что россияне планируют захватить, – это Покровск", – подчеркнул Романенко.

Ситуация в Донецкой области остается сложной, но ухудшение погодных условий и осеннее бездорожье вряд ли сдержат наступательные действия российских войск. Оккупанты ежемесячно несут значительные потери, но все еще имеют человеческий ресурс для продолжения наступательных действий.