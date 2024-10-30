Ситуація близька до критичної: генерал-лейтенант ЗСУ вказав на проблемні ділянки фронту

Він зазначив, що на окремих напрямках ситуація переходить з важкої у критичну.

Ворог просувається навколо Селидового та на захід від Вугледара. Він зазначив, що на окремих напрямках ситуація переходить з важкої у критичну.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив генерал-лейтенант Ігор Романенко, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.

"Там відбувається просування ворога вперед. Внаслідок цього формуються умови для того, щоб рушити в напрямку Курахового з півдня. Зараз у районі Курахового, де розташовані Гірник і Курахівка, Гірник захоплений ворогом, і тому в цій кишені війська Сил оборони України виводять", – зауважив Романенко.

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Генерал-лейтенант також повідомив, що на північ від Курахового тривають важкі ар'єргардні бої.

"Зберігається підхід, пов'язаний з оперативними обхватами, тому мають місце як тактичні дії в районі Гірника й Курахівки, так і більш масштабні операції навколо Курахового. Хоча розуміємо, що головна націленість ворога через Курахове, що росіяни планують захопити, – це Покровськ", – наголосив Романенко.

Ситуація в Донецькій області залишається складною, але погіршення погодних умов та осіннє бездоріжжя навряд чи стримають наступальні дії російських військ. Окупанти щомісяця несуть значні втрати, але все ще мають людський ресурс для продовження наступальних дій.