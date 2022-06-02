Ситуация в Северодонецке и обстрелы Львовщины: главные события ночи 2 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные события ночи 2 июня:
- В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, украинские защитники делают все от них возможное, чтобы удержать свои позиции. Судьба города станет известна уже этой ночью. Об этом заявил руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Читать дальше –>
- Северодонецк – город большой, враг еще предстоит попытаться удержать его. Об этом в эфире телемарафона единственных новостей сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. Читать дальше –>
- Ракетный удар во Львовской области был нанесен по объекту транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Читать дальше –>
- В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Львовской области, были ранены пять человек. Читать дальше –>
- Три поезда, которые задержались из-за удара по железнодорожной инфраструктуре, возобновили движение. Пассажирам ничего не угрожает. Читать дальше –>
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