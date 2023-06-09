Сколько украинцев выступают против любых территориальных уступок – опрос

По сравнению с опросом существенных изменений в общественных настроениях практически нет.

84% украинцев выступают против любых территориальных уступок.

Результаты опроса был опубликован Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что только 10% опрошенных уверены, что для сохранения независимости и достижения мира можно отказаться от некоторых земель.

"Абсолютное большинство респондентов — 84% — продолжают придерживаться взгляда, что никакие территориальные уступки не допустимы, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше, и будут другие угрозы", — говорится в результатах опроса.

Примечательно, что по сравнению с опросом существенных изменений в общественных настроениях практически нет.

"Каждый раз абсолютное большинство респондентов (82-87%) высказывались против территориальных уступок и абсолютное меньшинство (8-10%) были готовы к ним", — отмечают авторы исследования.

В Институте социологии также добавили, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок.

"По сравнению с маем 2022 года, во всех регионах сохраняется отчетливое доминирование мнения, что Украина не должна уступать ни свои территории", — говорится в результатах опроса.

Среди украиноязычных граждан 85% против уступок (готовы к уступкам — 10%), а среди русскоязычных граждан 80% опрошенных не поддерживают территориальные уступки (только 13% к ним готовы).

Опрос проведенный в прошлом году свидетельствует о том, что более 40% украинцев не готовы идти ни на какие уступки России, даже в обмен на прекращение вооруженной агрессии со стороны РФ и предотвращение войны.

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