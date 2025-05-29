Сможет ли враг окончательно захватить четыре области Украины: генерал-лейтенант ответил

Эксперт Игорь Романенко

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Если противнику удастся подготовить ресурсы, ближайший этап в наступательной кампании 2025 года состоится летом и осенью. Пока у врага нет сил, чтобы полностью захватить четыре области Украины.

Об этом в комментарии «Эспрессо» сказал генерал-лейтенант Игорь Романенко заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.).

По словам эксперта, ситуация на северо-восточном направлении Украины будет зависеть от ресурса, который соберет враг.

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Чтобы окончательно захватить четыре области, пока у них нет сил, но они их собирают. Если противнику удастся подготовить ресурсы, следующий этап в кампании 2025 года будет летом и осенью», — отметил генерал.

Он заявил, что цель этого этапа наступления россиян кроме четырех областей захватить и Сумщину и Харьковщину.

«При благоприятных для них условиях посягать на Днепропетровщину. Что касается Черниговщины, там ситуация будет зависеть от ресурсов», — добавил Романенко.

По его словам, о наступательных действиях оккупантов в Сумскую и Харьковскую ГУР МОУ сообщало более года назад. Российские войска тогда начали действовать в Харьковской области, но не имели существенного результата.

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Сейчас на участке Волчанск-Тихое идут ожесточенные бои.

Вражеское наступление на Сумщину было сорвано проведением нашей подготовленной операции на Курщине. Однако после этого противник собрал мощную группировку свыше 65 тыс. личного состава, подтянув технику и современное вооружение.

«Сначала враг перебил нам логистику Сумы-Суджа, почти вытеснил украинские войска из Курщины и организовал наступление на Сумщину», — пояснил Игорь Романенко.

Поэтому на сегодняшний день противник захватил четыре населенных пункта в Сумской области, продвигается еще до четырех. Разведка показывает, что и в Харьковском направлении россияне концентрируются.

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«В Донецкой области идут тяжелые бои вокруг Покровска, Константиновки. Соответственно, дальнейшая ситуация на разных участках фронта будет зависеть от того, что собирает противник», — сказал Романенко.

Удастся ли Украине разрушить планы врага

Романенко также назвал условия и ресурсы, которые помогли украинской армии сорвать планы россиян по оккупации четырех областей Украины.

«Если у нас будет потенциал по дальнобойному оружию, более мощная система поражения, то есть вероятность разрушить планы врага. Напомним, что год назад американцы сняли запрет на ATACMS, соответственно, Силы обороны Украины на Харьковском направлении мощно и эффективно применили эти ракеты, фактически сорвав тогда наступление российских войск в сторону Харькова», — сказал эксперт.

Ранее речь уже шла о том, какой будет война России против Украины летом 2025 года.

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