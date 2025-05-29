Головоломка "отправляет в ад" из-за неправильного ответа

Головоломка

Реклама

В социальных сетях распространяется головоломка, которая проверяет способность людей решать непростые проблемы. Разгадка определяет, кто попадет «в рай или ад» на основе их ответа.

Многие пользователи сдаются и обращаются за помощью, чтобы найти решение, пишет издание Mirror

В головоломке сказано: «Можете ли вы решить проблему с охранниками рая и ада?». Содержание загадки такое: «Вы умерли и находитесь на перепутье. Есть две двери — одни ведут в рай, а другие — в ад. Один охранник всегда говорит правду, а другой всегда лжет. Вы не знаете, кто из охранников говорит правду, а кто лжец».

Реклама

Сложность заключается в том, стоит ли правдивый охранник у ворот рая или ада, так же, как и лжец. Нужно выяснить: «Какой один вопрос можно задать охраннику, чтобы узнать, какая дверь ведет в рай?».

Несколько умных людей поделились своими решениями в интернете, один из которых предложил: «Почему бы не спросить, сколько будет 2+2, охранник-лжец не сможет ответить 4, а правдивый охранник скажет 4?».

Другой пользователь добавил: «Неправильный ответ, но задайте обоим охранникам вопрос, на который вы знаете ответ, и тот, кто даст неправильный ответ, будет лжецом, а следовательно, тем, кто охраняет ад, ибо ложь — это грех».

Еще один пользователь предложил: «Почему бы просто не поднять три пальца и спросить у одного из них, сколько пальцев ты держишь?».

Реклама

А другой подытожил: «Просто коснитесь ручки, посмотрите, какая из них горячая, и пройдите мимо нее».

На самом же деле правильно сформулированный вопрос звучит так: «Если бы я спросил другого вратаря, какие ворота ведут в рай, что бы он сказал?»

Если вы спросите истинного вратаря, он истинно расскажет вам то, что сказал бы лживый вратарь. Поэтому они укажут вам на ворота в ад, потому что знают, что лживый вратарь также ложно укажет на ад.

Если вы спросите лживого вратаря, он солжет о том, что сказал бы истинный вратарь. Поэтому он также укажет вам на ворота в ад, потому что знает, что истинный вратарь истинно укажет на рай.

Реклама

«В обоих сценариях, независимо от того, кого вы спросите, вы получите одинаковый ответ: ворота в ад. Следовательно, лучше всего было бы, если бы вы выбрали другие ворота, то есть ворота в рай», — пояснили в издании.