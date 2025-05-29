Головоломка "відправляє до пекла" через неправильну відповідь

Головоломка

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У соціальних мережах поширюється головоломка, яка перевіряє здатність людей вирішувати непрості проблеми. Розгадка визначає, хто потрапить «до раю чи пекла» на основі їхньої відповіді.

Багато користувачів здаються і звертаються за допомогою, щоб знайти рішення, пише видання Mirror.

У головоломці сказано: «Чи можете ви розв’язати проблему з охоронцями раю та пекла?». Зміст загадки такий: «Ви померли та перебуваєте на роздоріжжі. Є двоє дверей — одні ведуть до раю, а інші — до пекла. Один охоронець завжди каже правду, а інший завжди бреше. Ви не знаєте, хто з охоронців говорить правду, а хто брехун».

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Складність полягає в тому, чи стоїть правдивий охоронець біля воріт раю чи пекла, так само, як і брехун. Потрібно з’ясувати: «Яке одне питання можна поставити охоронцю, щоб дізнатися, які двері ведуть до раю?».

Кілька розумних людей поділилися своїми рішеннями в інтернеті, один з яких запропонував: «Чому б не запитати, скільки буде 2+2, охоронець-брехун не зможе відповісти 4, а правдивий охоронець скаже 4?».

Інший користувач додав: «Неправильна відповідь, але задайте обом охоронцям питання, на яке ви знаєте відповідь, і той, хто дасть неправильну відповідь, буде брехуном, а отже, тим, хто охороняє пекло, бо брехня — це гріх».

Ще один користувач запропонував: «Чому б просто не підняти три пальці та запитати в одного з них, скільки пальців ти тримаєш?».

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А інший підсумував: «Просто торкніться ручки, подивіться, яка з них гаряча, і пройдіть повз неї».

Насправді ж правильно сформульоване питання звучить так: «Якби я запитав іншого воротаря, які ворота ведуть до раю, що б він сказав?»

Якщо ви запитаєте правдивого воротаря, він правдиво розповість вам те, що сказав би брехливий воротар. Тож вони вкажуть вам на ворота до пекла, бо знають, що брехливий воротар також хибно вкаже на пекло.

Якщо ви запитаєте брехливого воротаря, він збреше про те, що сказав би правдивий воротар. Тому він також вкаже вам на ворота до пекла, бо знає, що правдивий воротар правдиво вкаже на рай.

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«В обох сценаріях, незалежно від того, кого ви запитаєте, ви отримаєте однакову відповідь: ворота до пекла. Отже, найкраще було б, якби ви обрали інші ворота, тобто ворота до раю», — пояснили у виданні.