Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Палестинський рух ХАМАС та Ізраїль узгодили 60-денне припинення вогню у Секторі Гази.

Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф уже отримав повідомлення про згоду сторін на запропонований ним проєкт угоди.

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Офіційне оголошення про досягнення домовленості очікується найближчим часом — це має намір зробити американський президент Дональд Трамп, зазначає Al Arabiya.

Раніше Al Arabiya отримала у своє розпорядження текст самої угоди. Згідно з документом контроль за дотриманням режиму припинення вогню візьмуть на себе США, Єгипет і Катар.

The Jerusalem Post уточнює, що в рамках домовленостей планується звільнення десяти ізраїльських заручників, які перебувають у полоні, а також передавання Ізраїлю тіл ще 18 загиблих.

Видання The Times of Israel з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Левітт повідомило, що Ізраїль підписав пропозицію США щодо припинення вогню в Газі, перш ніж її було надіслано палестинському угрупованню ХАМАС.

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За її словами, президент США Дональд Трамп і його спеціальний посланець Стів Віткофф передали пропозицію ХАМАСу після того, як Ізраїль її схвалив.

Керолайн Левітт додала, що їй наразі невідомо про те, чи підтримало палестинське угруповання пропозицію про перемир’я.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що він «готовий» закінчити війну в Газі на умовах, які «забезпечать безпеку Ізраїлю», повернуть заручників, а лідерів ХАМАСу буде вигнано з Гази.