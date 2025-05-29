Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Палестинское движение ХАМАС и Израиль согласовали 60-дневное прекращение огня в Секторе Газа.

Об этом сообщает Al Arabiyaсо ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников телеканала, специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уже получил уведомление о согласии сторон на предложенный им проект соглашения.

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Официальное объявление о достижении договоренности ожидается в ближайшее время — это намерен сделать американский президент Дональд Трамп, отмечает Al Arabiya.

Ранее Al Arabiya получила в свое распоряжение текст самого соглашения. Согласно документу, контроль за соблюдением режима прекращения огня возьмут на себя США, Египет и Катар.

The Jerusalem Post уточняет, что в рамках договоренностей планируется освобождение десяти израильских заложников, находящихся в плену, а также передача Израилю тел еще 18 погибших.

Издание The Times of Israelсо ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт сообщило, что Израиль подписал предложение США о прекращении огня в Газе, прежде чем оно было отправлено палестинской группировке ХАМАС.

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По ее словам, президент США Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф передали предложение ХАМАС после того, как Израиль его одобрил.

Каролин Ливитт добавила, что ей пока неизвестно о том, поддержала ли палестинская группировка предложение о перемирии.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он «готов» закончить войну в Газе на условиях, которые «обеспечат безопасность Израиля», вернут заложников, а лидеры ХАМАС будут изгнаны из Газы.