Берлінська опублікувала дані виробників дронів: росіяни вже подякували

Марія Берлінська / © скриншот з відео

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Українська громадська діячка, керівниця «Центру підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська опублікувала в Telegram таблицю з даними українських виробників дронів.

Це викликало критику через те, що ця інформація потрапила до росіян. Крім того, самі російські пропагандистські пабліки пишуть «благодарения Маричке за оказанную информацию» і натякають на майбутні удари по цих цілях.

Що каже сама Берлінська

Волонтерка запевнила, що ця таблиця — «стара як світ» і ворог про неї давно знає.

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«Інформація в ній лише та, яку виробники, школи, майстерні самі попросили в неї включити, тобто лише та інформація, яка є в публічному доступі. Ви б краще запарилися тим, що донедавна в реєстрах були реальні відкриті дані виробництв, з адресами, які ми з боями змусили закрити, а не номери і сайти, які дають для реклами. Але розбиратися довго й нецікаво. Легше прочитати Лачена чи ще когось з блогерів», — пише Берлінська.

Нагадаємо, що це — не перший скандал, де волонтерці закидають необдуманий злив даних. Берлінська зазнавала критики в серпні 2023 року, коли росіяни завдали ракетного удару, влучивши в будівлю драматичного театру в Чернігові, внаслідок чого загинуло семеро людей, ще понад 200 зазнали поранень.

Удар по Чернігову відбувся, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay, про яку заздалегідь писали в соцмережах. Однією з організаторок події була волонтерка Марія Берлінська.

Раніше Марія Берлінська заявила, що Росія зможе запускати понад 1000 «Шахедів» за добу.

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