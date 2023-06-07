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Собирал информацию об авиации ВСУ: на Днепропетровщине задержан агент РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Собирал информацию об авиации ВСУ: на Днепропетровщине задержан агент РФ

В Днепропетровской области задержали агента РФ. / Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала российского агента, шпионившего за боевой авиацией Вооруженных сил Украины.

Контрразведка СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в Днепропетровской области – предатель собирал для оккупантов разведданные о видах и количестве самолетов боевой авиации ВСУ, а также места их базирования и направления вылетов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задержан местный житель, которого в июле 2022 года завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

Шпион также передавал захватчикам локации военкоматов и пытался обнаружить железнодорожные линии, задействованные для снабжения боеприпасами на фронт.

За каждую выполненную задачу российский агент получал от своего куратора до 4 тыс. грн. Для конспирации деньги предателю переводили с помощью криптовалютного электронного кошелька.

Разведывательная информация требовалась агрессору для подготовки серии воздушных ударов по территории региона, прежде всего для поражения стратегически важных объектов.

"Для выполнения разведзадач выезжал на местность, где скрыто наблюдал за объектами, а также расспрашивал нужную ему информацию у людей. При обысках по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон и планшет, которые он использовал для коммуникации с ФСБ", — говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ разоблачила двух военных и врача, которые шпионили для РФ на Яворовском полигоне (фото).

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Дата публикации
Просмотры
365
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