Лоукостер Wizz Air изменил правила для пассажиров с июня

Авиаперевозчик также вводит подписку для пассажиров, летающих по меньшей мере раз в месяц.

Лоукостер Wizz Air с 12 июня меняет правила регистрации на авиарейсы для пассажиров с самыми дешевыми билетами, которые не оплатили выбор места в самолете.

Об этом сообщает Avianews.

Так, после 12 июня зарегистрироваться на рейс Wizz Air и получить посадочный талон можно будет в период от 24 до трех часов до вылета. Пока этот срок составляет от 48 до трех часов до вылета.

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Это правило касается онлайн регистрации на авиарейс, что является единственным бесплатным вариантом для пассажиров. В то же время в аэропорту за эту услугу придется доплатить 40 евро (более 1,5 тыс. грн).

В то же время, те, кто оплатил выбор места или приобрел тариф с этой услугой, смогут зарегистрироваться на рейс в период от 30 дней до трех часов до момента вылета.

Заметим, что система регистрации Wizz Air рассаживает пассажиров в самолете в случайном порядке даже в пределах одного бронирования. То есть, если не выбрать место в самолете, один пассажир может лететь внутри салона, а другой – в хвосте. Поэтому те, кто хотят лететь рядом, должны доплатить за броню определенных мест.

Подписка для пассажиров Wizz Air

Wizz Air также объявил о введении подписки для пассажиров, летающих по меньшей мере раз в месяц. Такая услуга Wizz Multipass будет действовать для всех внутренних рейсов в Италии или для всех международных рейсов из Польши.

Так, в Польше стоимость подписки стартует с 53 евро в месяц (около 2000 грн) – это при полёте только в одну сторону. А стоимость услуги с билетами туда-обратно будет составлять 106 евро (свыше 4000 грн).

В минимальный пакет входит перевозка только небольшой ручной клади, однако за багаж можно оплатить дополнительно.

Когда из Украины возобновят авиарейсы

Воздушное пространство над Украиной было закрыто утром 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения. По оценкам Европейской организации по безопасности аэронавигации Eurocontrol, ограничения на полеты в Украине, а также в России, Беларуси и Молдове будут продолжаться до 2029 года.

Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал оценки Eurocontrol слишком консервативными.

В конце апреля 2023 года в "Украэрорухе" сообщили, что проводят подготовку к скорейшему возобновлению полетов, "когда это будет возможно". Там отметили, что возобновление авиаперелетов произойдет тогда, когда будет гарантирована полная безопасность.

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