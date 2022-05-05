Сразу 12 населенных испытали обстрелы от врага

В результате действий врага погибли 8 гражданских лиц, а еще по меньшей мере 7 человек были ранены после авиаудара по Святогорской лавре и общежитию этого монастыря.

За прошедшие сутки вражеские обстрелы подверглись 12 населенным пунктам востока Украины, среди которых города: Мариуполь, Авдеевка, Славянск, Краматорск, Святогорск, Марьинка, Николаевка, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное.

Об этом речь идет в сводке Операция объединенных сил.

"Российские войска разрушили и повредили около 25 жилых домов. Есть жертвы среди мирного населения. 4 апреля 2022 года в результате авиационных налетов и артиллерийских обстрелов россиян погибли 8 гражданских лиц. По меньшей мере 7 человек ранены после авиаудара по Святогорской лавре и общежитию" - сообщили в штабе.

Кроме того, за минувшие сутки повреждены: школа-интернат, два промышленных завода, помещения банка, АЗС, отдельные участки железнодорожных путей, газопроводов, линий электропередач, трансформаторные подстанции, гаражи, автомобили и другое.

"Подразделения ГСЧС, входящие в группировку Объединенных сил, за минувшие сутки 23 раза выезжали для оказания помощи населению и ликвидации последствий боевых действий в Донецкой и Луганской областях Украины. Пиротехнические расчеты ГСЧС 5 раз привлекались для обследования территории на наличие взрывоопасных Волновахском и Покровском районах, в городе Лисичанск. Чрезвычайниками обезврежено около 60 неразорванных 300 мм снарядов реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Вблизи села Новотроицкое Покровского р-на изъята и уничтожена боевая часть ведомстве.

Отмечается, что вчера эвакуированы 113 человек из Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Лимана, Дробышева.

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