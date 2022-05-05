Одразу 12 населених зазнали обстрілів від ворога

В результаті дій ворога загинуло 8 цивільних осіб, а ще щонайменше 7 людей поранено після авіаудару по Святогірській лаврі та гуртожитку цього монастиря.

Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали 12 населених пунктів сходу України, серед яких міста: Маріуполь, Авдіївка, Слов’янськ, Краматорськ, Святогірськ, Мар’їнка, Миколаївка, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне.

Йдеться у зведенні Операція об'єднаних сил.

"Російські війська зруйнували і пошкодили близько 25 житлових будинків. Є жертви серед мирного населення. 4 квітня 2022 року внаслідок авіаційних нальотів та артилерійських обстрілів росіян загинуло 8 цивільних осіб. Щонайменше 7 людей поранено після авіаудару по Святогірській лаврі та гуртожитку цього монастиря", - зазначається у штабі.

Окрум того за минулу добу пошкоджено: школа-інтернат, два промислові заводи, приміщення банку, АЗС, окремі ділянки залізничних колій, газопроводів, ліній електропередач, трансформаторні підстанції, гаражі, автомобілі та інше.

"Підрозділи ДСНС, які входять до угруповання Об’єднаних сил, за минулу добу 23 рази виїжджали для надання допомоги населенню і ліквідації наслідків бойових дій у Донецькій і Луганській областях України. Піротехнічні розрахунки ДСНС 5 разів залучалися для обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів — у Волноваському та Покровському районах, у місті Лисичанськ. Надзвичайниками знешкоджено близько 60 нерозірваних 300 мм снарядів реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Поблизу села Новотроїцьке Покровського р-ну вилучена та знищена бойова частина тактичного ракетного комплексу «Точка-У»", - додають у відомстві.

Зазначається, що вчора евакуйовано 113 осіб із Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної, Лиману, Дробишева.

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