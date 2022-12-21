США планируют объявить Россию государством-агрессором – The Hill

Сейчас уже подготовлен соответствующий законопроект.

Белый дом совместно с Конгрессом подготовил законопроект, позволяющий президенту США Джо Байдену осудить Россию как государство-агрессорку. Руководство Конгресса работает над скорым внесением законопроекта на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом пишет The Hill.

Помощник одного из конгрессменов заявил, что статус страны-агрессорки был придуман как альтернатива немедленному объявлению России государством-спонсором терроризма, о чем просит Киев. По его словам, в таком решении преобладает пиар-составляющая, и она не поможет заметно наказать Москву.

Впрочем, это решение предоставит президенту США новые полномочия по санкциям против российских чиновников.

Признание России государством-агрессором

В апреле Верховная Украина признала Россию государством-террористкой и запретила символику "Z" и "V".

В ноябре Европарламент во время голосования поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

ПАСЕ в начале октября приняла резолюцию о признании России террористическим режимом.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с рабочей поездкой в США. В Вашингтоне Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом, выступит в Конгрессе и проведет ряд двусторонних встреч.

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