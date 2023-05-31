Стало известно, сколько украинских беженцев трудоустроено в Польше

На сегодняшний день в Польше трудоустроены 78% украинских беженцев.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования «Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы» представлены в Медиацентре Украина.

Отмечается, что среди военных беженцев доля трудоустроенных ниже, чем среди мигрантов: 71% против 83%. Высокие ожидания работодателей (37%) и ограниченная мобильность (28%) – самые большие проблемы, с которыми сталкиваются украинцы в Польше во время поиска работы.

"Согласно своей квалификации работу выполняет каждый третий украинец — 35%. В то же время половина военных беженцев заявили, что работа, которую они выполняют, не соответствует их квалификации. Кроме того, каждый четвертый граждан Украины, проживающий в Польше, в течение последнего года искал работа за пределами республики – больше всего интересовались трудоустройством в Германии (64%) и Чехии (23%)", — говорится в сообщении.

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Авторы исследования отмечают, что почти все украинцы в Польше – 83% – заявили, что поддерживают свою Родину.

"Зачастую это пожертвования на Вооруженные силы Украины и отправка денег родственникам. Среди 56% респондентов, присылающих деньги в Украину, половина посылает от 301 до 1 000 злотых в месяц (66-221 евро)", — говорится в сообщении.

Напомним, в Праге (Чехия) от 30 июня 2023 отменяют льготы на проезд для украинских беженцев.

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