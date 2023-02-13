Столтенберг рассказал, готовы ли страны НАТО передать Украине современные самолеты

Столтенберг заявил, что НАТО концентрирует свое внимание на других видах вооружения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил вероятность передачи Украине современным самолетам. Он отметил, что таким образом Альянс не будет участвовать в войне против России, однако поможет Украине.

Об этом он сказал на брифинге.

Генсек отметил, что НАТО в начале войны не могло закрыть небо над Украиной, однако добавил, что передача боевых самолетов не будет означать, что Альянс является стороной конфликта в войне России против Украины.

"И как вы видели в медиа, теперь также идет дискуссия по вопросу самолетов. И я ожидаю, что это будет рассмотрено завтра на встречах в Брюсселе", — сказал Столтенберг.

В то же время, генсек НАТО добавил, что Альянс будет концентрировать внимание на передаче Украине других видов вооружения.

Напомним, после визита президента Зеленского в Британию, премьер-министр страны Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон может потенциально предоставить Украине.

Другие страны НАТО допускают передачу Украине западных самолетов, однако отмечают, что должен быть создан альянс, как это было в случае с танками.

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