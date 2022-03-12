Сумы остались без воды из-за утреннего авианалета

Около 5 утра оккупанты ударили по городу и обесточили объекты водоканала.

Из-за утреннего авианалета на Сумы в городе прекращено водоснабжение города.

Об этом сообщает КП "Горводоканал" Сумского городского совета.

"В результате авиаударов в 4:50 обесточены объекты водоканала. Подача воды в город прекращена. Все службы предприятия работают в усиленном режиме. При поставке электрической энергии и возобновлении работы канализационно-насосных станций водозаборы будут включаться в работу", — говорится в сообщении. .

Напомним, украинская сторона согласовала с оккупантами "зеленые коридоры" для гражданских на 12 марта в Сумской области.

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