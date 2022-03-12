Суми залишились без води через ранковий авіаналіт

Суми залишились без води через ранковий авіаналіт

Близько 5 ранку окупанти вдарили по місту і знеструмили об’єкти водоканалу.

Через ранковий авіаналіт на Суми у місті припинено водопостачання міста.

Про це повідомляє КП "Міськводоканал" Сумської міської ради.

"Внаслідок авіаударів о 4:50 знеструмлено об’єкти водоканалу. Подача води в місто припинена. Усі служби підприємства працюють в посиленому режимі. За умови постачання електричної енергії та відновлення роботи каналізаційно-насосних станцій водозабори будуть включатися в роботу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українська сторона погодила з окупантами "зелені коридори" для цивільних на 12 березня в Сумській області.

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