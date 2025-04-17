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СЗЧшники скрылись с позиции на собственном авто: детали
ВСП остановила бойцов, которые хотели уехать из Донецкой области и не могли объяснить, где находится закрепленное за ними оружие и боеприпасы.
Военные правоохранители (ВСП) предотвратили побег СЗЧшников, которые на авто пытались скрыться с фронта.
Об этом сообщает Военная служба правопорядка.
ВСПшники остановили автомобиль, которым пытались уехать военнослужащие за пределы Донецкой области. Сколько именно было мужчин в машине, не уточняется.
При уточнении их личных документов и места прохождения службы установлено, что бойцы находятся в СЗЧ (самовольное оставление части) с закрепленным оружием и боеприпасами к нему.
Как выяснилось, парни самовольно покинули позицию во время несения боевого дежурства. Объяснить обстоятельства потери оружия и боеприпасов они не смогли.
«Меры по розыску оружия, организованные командованием воинской части и представителями комендатуры, положительных результатов не дали. О факте потери оружия уведомлены специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона и Территориальное управление Государственного бюро расследований. Продолжаются следственные действия», — говорится в сообщении.
Ранее главком ВСУ Сырский заверил, что ситуация с СЗЧ в армии улучшилась.