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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1398
Время на прочтение
1 мин

СЗЧшники скрылись с позиции на собственном авто: детали

ВСП остановила бойцов, которые хотели уехать из Донецкой области и не могли объяснить, где находится закрепленное за ними оружие и боеприпасы.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Проблема СЗЧ в армии

Проблема СЗЧ в армии

Военные правоохранители (ВСП) предотвратили побег СЗЧшников, которые на авто пытались скрыться с фронта.

Об этом сообщает Военная служба правопорядка.

ВСПшники остановили автомобиль, которым пытались уехать военнослужащие за пределы Донецкой области. Сколько именно было мужчин в машине, не уточняется.

При уточнении их личных документов и места прохождения службы установлено, что бойцы находятся в СЗЧ (самовольное оставление части) с закрепленным оружием и боеприпасами к нему.

Как выяснилось, парни самовольно покинули позицию во время несения боевого дежурства. Объяснить обстоятельства потери оружия и боеприпасов они не смогли.

«Меры по розыску оружия, организованные командованием воинской части и представителями комендатуры, положительных результатов не дали. О факте потери оружия уведомлены специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона и Территориальное управление Государственного бюро расследований. Продолжаются следственные действия», — говорится в сообщении.

Ранее главком ВСУ Сырский заверил, что ситуация с СЗЧ в армии улучшилась.

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Дата публикации
Количество просмотров
1398
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