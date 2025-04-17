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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1580
Час на прочитання
1 хв

СЗЧівці втекли з позиції на власному авто: деталі

ВСП зупинила бійців, які хотіли виїхати з Донеччини і не могли пояснити, де перебуває закріплена за ними зброя та боєприпаси.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Проблема СЗЧ в армії

Проблема СЗЧ в армії

Військові правоохоронці (ВСП) запобігли втечі СЗЧівців, які на авто намагалися втекти з фронту.

Про це передає Військова служба правопорядку.

ВСПівці зупинили автомобіль, яким намагалися виїхати військовослужбовці за межі Донецької обасті. Скільки саме було чоловіків у машині, не уточнюється.

Під час уточнення їхніх особистих документів та місця проходження служби встановлено, що бійці перебувають в СЗЧ (самовільне залишення частини) із закріпленою за ними зброєю та боєприпасами до неї.

Як виявилося, хлопці самовільно залишили позицію під час несення бойового чергування. Пояснити обставини втрати зброї та боєприпасів вони не змогли.

«Заходи щодо розшуку зброї, організовані командуванням військової частини та представниками комендатури, позитивних результатів не дали. Про факт втрати зброї повідомлено спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Східного регіону та Територіальне управління Державного бюро розслідувань. Тривають слідчі дії», — йдеться в повідомленні.

Раніше головком ЗСУ Сирський запевнив, що ситуація із СЗЧ в армії покращилася.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1580
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