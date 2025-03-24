Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військовий після СЗЧ подав позов до Конституційного Суду

Військовий після СЗЧ подав позов до Конституційного Суду

Сергій Гнезділов / Фото: ТСН.ua

Після СЗЧ військовий звернувся до Конституційного Суду, оскаржуючи норми КПК, які змушують утримувати військових за ґратами без альтернативи.

Військовослужбовець, який повернувся на військову службу після СЗЧ (самовільного залишення частини), звернувся до Конституційного Суду України зі скаргою на положення Кримінального процесуального кодексу.

Про це написав у соцмережі військовослужбовець Сергій Гнезділов.

"Я звертаюсь до Конституційного Суду з конституційними скаргами через дискримінаційні норми КПК про безальтернативність запобіжного заходу для військовослужбовців. Саме за цими нормами законодавства мене безальтернативно утримували на гауптвахті, а тисячі інших військових за різними статтями (ні, не тільки СЗЧ чи натягнуте на глобус дезертирство) продовжують перебувати за гратами, поки триває розслідування їхнього можливого злочину чи досудове розслідування", написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке СЗЧ та яка відповідальність за це передбачена.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Мобілізація в Україні 2025
Наступна публікація