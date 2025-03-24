Військовий після СЗЧ подав позов до Конституційного Суду

Після СЗЧ військовий звернувся до Конституційного Суду, оскаржуючи норми КПК, які змушують утримувати військових за ґратами без альтернативи.

Військовослужбовець, який повернувся на військову службу після СЗЧ (самовільного залишення частини), звернувся до Конституційного Суду України зі скаргою на положення Кримінального процесуального кодексу.

Про це написав у соцмережі військовослужбовець Сергій Гнезділов.

"Я звертаюсь до Конституційного Суду з конституційними скаргами через дискримінаційні норми КПК про безальтернативність запобіжного заходу для військовослужбовців. Саме за цими нормами законодавства мене безальтернативно утримували на гауптвахті, а тисячі інших військових за різними статтями (ні, не тільки СЗЧ чи натягнуте на глобус дезертирство) продовжують перебувати за гратами, поки триває розслідування їхнього можливого злочину чи досудове розслідування", написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке СЗЧ та яка відповідальність за це передбачена.

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