Военный после СОЧ подал иск в Конституционный Суд

После СЗЧ военный обратился в Конституционный Суд, обжалуя нормы УПК, которые заставляют удерживать военных за решеткой без альтернативы.

Военнослужащий, вернувшийся на военную службу после СОЧ, обратился в Конституционный Суд Украины с жалобой на положение Уголовного процессуального кодекса.

Об этом написал в соцсети военнослужащий Сергей Гнездилов.

"Я обращаюсь в Конституционный Суд с конституционными жалобами на дискриминационные нормы УПК о безальтернативности меры пресечения для военнослужащих. Именно по этим нормам законодательства меня безальтернативно удерживали в гауптвахте, а тысячи других военных по различным статьям (нет, не только СЗЧ или натянутое на глобус дезертирство) продолжают находиться за решеткой, пока продолжается расследование их возможного преступления или досудебное расследование", - написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое СЗЧ и какая ответственность за это предусмотрена.

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