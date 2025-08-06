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Такого еще не видели: дрон РФ пролетел 12 км с кабелем по воде и попал
Сергей Флеш сообщил об атаке контейнера мобильной связи дроном, проложившим 12 км оптоволокна по воде.
Российские силы применили новую тактику атаки с помощью беспилотника, проложившего 12 километров оптоволоконного кабеля по открытой воде и поразившего контейнер мобильной связи.
Об этом сообщил военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов «Флэш».