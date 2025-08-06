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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Такого еще не видели: дрон РФ пролетел 12 км с кабелем по воде и попал

Сергей Флеш сообщил об атаке контейнера мобильной связи дроном, проложившим 12 км оптоволокна по воде.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Российский дрон проложил 12 км оптоволокна для атаки.

Российский дрон проложил 12 км оптоволокна для атаки.

Российские силы применили новую тактику атаки с помощью беспилотника, проложившего 12 километров оптоволоконного кабеля по открытой воде и поразившего контейнер мобильной связи.

Об этом сообщил военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов «Флэш».

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