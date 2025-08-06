Такого ще не бачили: дрон РФ пролетів 12 км з кабелем по воді і влучив

Російський дрон проклав 12 км оптоволокна для атаки / © Сергій Флеш

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Російські сили застосували нову тактику атаки за допомогою безпілотника, який проклав 12 кілометрів оптоволоконного кабелю по відкритій воді та вразив контейнер мобільного зв’язку.

Про це повідомив військовий фахівець з систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов «Флеш».

Російський дрон пролетів 12 км на оптоволокні. / © Сергій Флеш

“З таким досвідом я ще не стикався. Беремо на замітку”, — зазначив він у своєму повідомленні.

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Фахівець не уточнив місце інциденту, але наголосив на нетиповому характері операції. Застосування оптоволоконного кабелю для керування дроном або передачі даних на таку дистанцію може вказувати на спробу обійти засоби РЕБ.

Нагадаємо, Україна також створила FPV-дрони на оптоволокні, які не піддіються РЕБу. Нові дрони здатні діяти там, де інші не справляються і б’ють глибоко в тил ворога.