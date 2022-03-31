"Теперь есть диалог": Ермак заявил об улучшении переговорного процесса со страной-агрессором

Руководитель ОП подчеркнул, что президент не отдаст ни одного сантиментра Украины.
Переговорный процесс между Украиной и Россией приобрел признаки конструктивного диалога.
Об этом в интервью иностранным СМИ 31 марта сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Если Россия начинала с языка ультиматумов, то теперь есть диалог, сложный, но диалог.
Во времена Зеленского Украина не отдаст ни одного сантиментра нашей территории. Будь Зеленский президентом в 2014, мы бы не потеряли Крым, потому что начиналось все одинаково — и тогда, и сейчас", — заявил Ермак.
Напомним, что подобное заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он отметил, что представители страны-агрессорки постоянно снижают свои требования.
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