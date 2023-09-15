У оккупантов нет резервов для весны 2024 года: эксперт назвал планы врага

У российских войск пока нет нехатки личного состава, однако уже сейчас вражеские генералы видят, что у них нет резервов для боев весной 2024 года. Поэтому генералы настаивают на второй волне мобилизации.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Obozrevatel.

Жирохов объяснил, что означает переброска на фронт в Луганской области 25-ой российской армии. Об этом факте сообщала украинская военная разведка и связывала такие действия врага с большими потерями.

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"Пока нехватки личного состава у россиян нет. Переброска определенных подразделений свидетельствует о том, что путем активных наступательных действий сокращаются не только наши резервы, но и резервы россиян, которые вынуждены их перебрасывать по разным участкам фронта", — считает эксперт.

У россиян нет резервов для весны-2024

Жирохов отметил, что пока резервы у российских оккупантов есть: это кадровая армия, усиленная мобилизованными.

"Но уже сейчас российские генералы видят, что у них нет резервов для весны 2024 года. Именно поэтому они настаивают на том, чтобы началась вторая волна мобилизации в России. Пока что Путин от этого отбивется, но ситуация на фронте свидетельствует о том, что, вероятнее всего, такой шаг будет", – прогнозирует военный эксперт.

Он добавил, что все эти "затыкания дыр какими-нибудь кадровыми армиями" не решают кардинально те задачи, которые стоят перед российскими захватчиками на фронте.

Сколько военных нужно России весной: сколько она соберет

По оценкам Жирохова, для войны против Украины весной 2024 года россиянам понадобится около 300-400 тыс. бойцов.

"Это подъемная для России цифра, страна большая. Вопрос будет только в качестве этого личного состава. Но то, что они смогут найти столько людей, для меня не вопрос", – отметил эксперт.

Он также отметил – некорректно утверждать, что эти российские бойцы будут плохо вооружены, ведь бронетанковые заводы в РФ работают в три смены, как и заводы по производству стрелкового оружия.

"Количество снарядов, которые производит РФ, уже больше, чем производится в Европе. У них, к сожалению, еще есть потенциал, с которым они могут воевать и дальше", – убежден Жирохов.

Кстати, аналитики Института изучения войны со ссылкой на российские источники сообщили, что отдельные чиновники РФ серьезно готовятся ко второй волне мобилизации и надеются провести еще одну волну мобилизации в резерв осенью.

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