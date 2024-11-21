Удар межконтинентальной баллистической ракетой по Украине: какая эффективность без ядерного заряда – эксперт

Такого же эффекта государство-агрессор может достичь с использованием других, гораздо более дешевых российских ракет.
Российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж", которой 21 ноября был нанесен удар по Днепру, для государства-агрессора неэффективно использовать без ядерного заряда.
Об этом заявил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в комментарии телеканала "Еспресо".
По его словам, из открытых источников известно, что данная ракета может нести общую массу боевой части до 1200 кг.
"Использовать ее в обычном снаряжении просто не имеет никакого смысла, потому что ценник этой ракеты начинается, по меньшей мере, с $50 млн, а эффект от взрыва тротилового эквивалента не будет столь разрушительным", — отметил Валерий Рябых.
Эксперт отметил, что тот же эффект может быть достигнут с использованием других, гораздо более дешевых российских ракет.
"Ракету [МБР "Рубеж"] разрабатывали и испытывали с тротиловым эквивалентом только для того, чтобы затем установить туда ядерный боезаряд. Потому что в другом виде применения этой ракеты — необоснованно ничем", — подытожил он.
Напомним, эксперт Сергей Фурса считает, что главная цель удара РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру – не украинцы, а головы людей на Западе.
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