Удар ВСУ по Севастополю стал крупнейшим с начала войны – BILD

По данным Рёпке, удар в ночь на воскресенье нанесли как минимум пять западных крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

В ночь на воскресенье Украина нанесла удар по Севастополю. В ВСУ заявили, что поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также узел связи и объекты инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке пишет, это была крупнейшая атака по Севастополю с начала войны. Она превзошла сентябрьскую операцию, когда ВСУ ударили по штабу Черноморского флота.

По данным Рёпке, удар в ночь на воскресенье нанесли как минимум пять западных крылатых ракет Storm Shadow и Scalp. По меньше мере две из них попали в огромные спутниковые антенны, радиолокационные системы и административные здания.

По всей видимости, лишь одна ракета была перехвачена.

Эксперт приводит инфографику с уничтоженными (красные) и поврежденными (желтые) кораблями Черноморского флота РФ.

Уничтоженные (красные) и поврежденные (желтые) корабли Черноморского флота РФ / Фото: The Bild

Рёпке также цитирует американского военного эксперта Тайлера Роговея. Со ссылкой на спутниковые снимки тот пишет, что, скорее всего, "Ямал" и "Азов" не получили серьезных повреждений. Однако это не означает, что суда не были поражены и эта оценка может измениться, отметил Роговей.

Ранее российский оккупант Егор Гузенко, известный под псевдо "Тринадцатый", подтвердил уничтожение двух крупных десантных кораблей "Ямал" и "Азов" ЧФ в Севастополе.

Между тем, министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал флот России в Черном море "функционально неактивным".

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