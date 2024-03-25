Удар ЗСУ по Севастополю став найбільшим від початку війни — BILD

За даними Рьопке, удар у ніч на неділю завдали щонайменше п'ять західних крилатих ракет Storm Shadow та Scalp.

У ніч на неділю Україна завдала удару по Севастополю. У ЗСУ заявили, що вразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", а також вузол зв'язку та об'єкти інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке пише, що це була найбільша атака по Севастополю від початку війни. Вона перевершила вересневу операцію, коли ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту.

За даними Рьопке, удар у ніч на неділю завдали щонайменше п'ять західних крилатих ракет Storm Shadow та Scalp. Щонайменше дві з них потрапили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі.

Очевидно, лише одна ракета була перехоплена.

Експерт наводить інфографіку зі знищеними (червоні) та пошкодженими (жовті) кораблями Чорноморського флоту РФ.

Знищені (червоні) та пошкоджені (жовті) кораблі Чорноморського флоту РФ / Фото: The Bild

Рьопке також цитує американського військового експерта Тайлера Роговея. З посиланням на супутникові знімки той пише, що, швидше за все, "Ямал" та "Азов" не зазнали серйозних пошкоджень. Однак це не означає, що суди не були вражені, і ця оцінка може змінитися, зазначив Роговей.

Раніше російський окупант Єгор Гузенко, відомий під псевдо "Тринадцятий", підтвердив знищення двох великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" ЧФ у Севастополі.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс назвав флот Росії в Чорному морі "функціонально неактивним".

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