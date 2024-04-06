Удары по Харькову: власти сообщили детали о коварных атаках

Россияне начали наносить по Харьковщине комбинированные удары.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Враг начал активизировать свои удары по Харькову. Вчера днем ударил ракетами С-300 по жилой застройке. Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура. К счастью, пострадавших тогда не было. Ночью враг ударил ракетами С-300 по спальному району. В Шевченковском районе Харькова погибли шесть человек, 11 получили ранения. Враг демонстрирует комбинированную манеру атак. Сначала первые атаки, затем следующая волна, чтобы максимально поразить подразделения ГСЧС, экстренной скорой, Национальной полиции, выезжающей на место вместе со спасателями, чтобы фиксировать соответствующие преступления России, а кроме этого помогает подразделениям ГСЧС", — сказал он.

Кроме того, враг обстреливал север нашей территории, 15 населенных пунктов находились под вражеским огнем.

"Там были и артиллерия, и РСЗО, и КАБы, и С-300. Кроме того, по Купянскому, по Волчанскому направлению, города были под вражеским огнем. К счастью, обошлось без пострадавших, но разрушение гражданской инфраструктуры есть. Также враг активизировал удары по населенному пункту Борова, это Изюмский район, прилетело в центр населенного пункта, информация о пострадавших уточняется. Есть информация о разрушении критической инфраструктуры", — добавил он.

Что известно об ударе по Харькову 5 апреля

Российские войска, по предварительным данным, ночью нанесли удар по Харькову с территории Белгородской области РФ двумя ракетами С-300, сообщает Офис генпрокурора.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По последним данным, в результате ночного ракетного удара по жилому массиву Шевченковского района Харькова погибли 6 человек, еще 11 ранены.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 6 апреля российские войска атаковали 32 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск, Курск (РФ), а также шестью ракетами разных типов, в том числе тремя зенитными управляемыми ракетами С- 300 из Белгородской области РФ. Силы ПВО сбили три крылатых ракеты и 28 "Шахедов".

Обо всех подробностях атаки читайте в новости.

Читайте также: