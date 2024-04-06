Удари по Харкову: влада повідомила деталі про підступні атаки

Росіяни почали завдавати по Харківщині комбіновані удари.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.

"Ворог почав активізовувати свої удари по Харкову. Вчора вдень вдарив ракетами С-300 по житловій забудові. Крім того, пошкоджена цивільна інфраструктура. На щастя, постраждалих тоді не було. Вночі ворог вдарив ракетами С-300 по спальному району. У Шевченківському районі Харкова загинули шестеро людей, 11 отримали поранення. Ворог демонструє комбіновану манеру атак. Спочатку перші атаки, потім наступна хвиля, щоб максимально уразити підрозділи ДСНС, екстреної швидкої, Національної поліції, яка виїжджає на місце разом з рятувальниками, щоб фіксувати відповідні злочини Росії, а крім того допомагає підроділам ДСНС", - сказав він.

Крім того, ворог обстрілював північ нашої території, 15 населених пунктів перебували під ворожим вогнем.

"Там були і артилерія, і РСЗВ, і КАБи, і С-300. Крім того, пом Куп'янському, по Вовчанському напрямку міста були під ворожим вогнем. На щастя, минулося без постраждалих, але руйнування цивільної інфраструктури є. Так само ворог активізував удари по населеному пункту Борова, це Ізюмський район, прилетіло в центр населеного пункту, інформація про постраждалих уточнюється. Є інформація про руйнування критичної інфраструктури", - додав він.

Що відомо про удар по Харкову 5 квітня

Російські війська, за попередніми даними, вночі завдали удару по Харкову з території Бєлгородської області РФ двома ракетами С-300, повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За останніми даними, внаслідок нічного ракетного удару по житловому масиву Шевченківського району Харкова загинули 6 людей, ще 11 поранені.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 6 квітня російські війська атакували 32 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ), а також шістьма ракетами різних типів, зокрема трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області РФ. Сили ППО збили три крилаті ракети і 28 "Шахедів".

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