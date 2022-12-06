Угроза с моря: сколько кораблей РФ держит в Черном море наготове для удара

Россияне держат на боевом дежурстве в Черном море 15 своих кораблей.

За прошедшие сутки, 5 декабря, украинские морпехи уничтожили 5 оккупантов, БМП, 2 вражеских беспилотника и хранилище с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения морской пехоты ВМС нанесли огненное поражение по захватчикам. Окончательные потери врага уточняются.

Фото: Facebook/ВМС ВС Украины

Ситуация с российским флотом

В свою очередь россияне держат на боевом дежурстве в Черном море 15 своих кораблей. Из них – 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп которых составляет 12 ракет.

В Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

В Средиземном море находится 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп которых составляет 76 ракет.

Кроме того, РФ продолжает выключать системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря. Такие действия являются нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS).