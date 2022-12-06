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Угроза с моря: сколько кораблей РФ держит в Черном море наготове для удара

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Угроза с моря: сколько кораблей РФ держит в Черном море наготове для удара

Фото: Straits Sights

Россияне держат на боевом дежурстве в Черном море 15 своих кораблей.

За прошедшие сутки, 5 декабря, украинские морпехи уничтожили 5 оккупантов, БМП, 2 вражеских беспилотника и хранилище с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения морской пехоты ВМС нанесли огненное поражение по захватчикам. Окончательные потери врага уточняются.

© Facebook/ВМС ВС Украины
Фото: Facebook/ВМС ВС Украины

Ситуация с российским флотом

В свою очередь россияне держат на боевом дежурстве в Черном море 15 своих кораблей. Из них – 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп которых составляет 12 ракет.

В Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

В Средиземном море находится 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп которых составляет 76 ракет.

Кроме того, РФ продолжает выключать системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря. Такие действия являются нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS).

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Ранее экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал, как устранить угрозу России с Черного моря.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник считает, что морские дроны и ракеты "Гарпун" дали Украине серьезное преимущество в Черном море.

В прошлом месяце стало известно, что Турция не позволила кораблям Тихоокеанского флота РФ пересечь пролив Босфор и войти в Черное море. Суда 9 месяцев ждали, чтобы атаковать Украину, но вернулись обратно на Дальний Восток.

Бои за Бахмут, освобождение Крыма и крах Черноморского флота РФ - Петр Черник

Бои за Бахмут, освобождение Крыма и крах Черноморского флота РФ - Петр Черник

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Дата публикации
Просмотры
518
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