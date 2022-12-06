Угроза с моря: сколько кораблей РФ держит в Черном море наготове для удара

Россияне держат на боевом дежурстве в Черном море 15 своих кораблей.
За прошедшие сутки, 5 декабря, украинские морпехи уничтожили 5 оккупантов, БМП, 2 вражеских беспилотника и хранилище с боеприпасами.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.
Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения морской пехоты ВМС нанесли огненное поражение по захватчикам. Окончательные потери врага уточняются.
Ситуация с российским флотом
В свою очередь россияне держат на боевом дежурстве в Черном море 15 своих кораблей. Из них – 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп которых составляет 12 ракет.
В Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.
В Средиземном море находится 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп которых составляет 76 ракет.
Кроме того, РФ продолжает выключать системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря. Такие действия являются нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS).
Ранее экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал, как устранить угрозу России с Черного моря.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник считает, что морские дроны и ракеты "Гарпун" дали Украине серьезное преимущество в Черном море.
В прошлом месяце стало известно, что Турция не позволила кораблям Тихоокеанского флота РФ пересечь пролив Босфор и войти в Черное море. Суда 9 месяцев ждали, чтобы атаковать Украину, но вернулись обратно на Дальний Восток.