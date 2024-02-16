Угрожает ли Авдеевке полное окружение: ответ военных

По состоянию на 16 февраля ни одно из украинских подразделений в районе Авдеевки не находится в окружении.

Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона.

"По состоянию на середину сегодняшнего дня наша информация такая, что нет подразделений, которые находились бы в окружении. Чтобы расширить логистические коридоры для снабжения Авдеевки, проводятся рейдово-ударные действия. Таким образом, логистика работает и по поручению главнокомандующего защитникам Авдеевки в больших объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения и устойчивое управление войсками остается обеспеченным", – сказал он.

Ситуация в Авдеевке

Украинские военные продолжают героически держать оборону Авдеевки, несмотря на критическую ситуацию на некоторых участках фронта. Российские оккупанты ежедневно совершают более 50 штурмовых атак, сбрасывая на город огромное количество авиабомб.

Против украинских защитников в Авдеевке действуют элитные российские подразделения в соотношении сил 1 к 7. Враг пытается окружить украинцев и занять выгодные позиции, однако пока это ему не удается. По словам командования 3-й отдельной штурмовой бригады, которая держит оборону Авдеевки, на некоторых участках украинцам приходится вести круговую оборону, однако полного окружения нет.

Что сейчас известно о ситуации в Авдеевке от военных, читайте на ТСН.ua.

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