Чи загрожує Авдіївці повне оточення: відповідь військових

Станом на 16 лютого жоден з українських підрозділів в районі Авдіївки не перебуває в оточенні.

Про це сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Станом на середину сьогоднішнього дня наша інформація така, що немає підрозділів, які перебували б в оточенні. Щоб розширити логістичні коридори для постачання Авдіївки, проводяться рейдово-ударні дії. Відтак логістика працює і за дорученням головнокомандувача захисникам Авдіївки в більших обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження і стійке управління військами залишається забезпеченим", – сказав він.

Ситуація в Авдіївці

Українські військові продовжують героїчно тримати оборону Авдіївки попри критичну ситуацію на деяких ділянках фронту. Російські окупанти щоденно здійснюють понад 50 штурмових атак, скидаючи на місто величезну кількість авіабомб.

Проти українських захисників в Авдіївці діють елітні російські підрозділи у співвідношенні сил 1 до 7. Ворог намагається оточити українців і зайняти вигідні позиції, проте наразі це йому не вдається. За словами командування 3-ї окремої штурмової бригади, яка тримає оборону Авдіївки, на деяких ділянках українцям доводиться вести кругову оборону, проте повного оточення немає.

Що нині відомо про ситуацію в Авдіївці від військових, читайте на ТСН.ua.

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