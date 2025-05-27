Телец / © Associated Press

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Украинские самолеты потребуют технического обновления для применения крылатых ракет Taurus, если Германия одобрит их передачу.

Об этом рассказал военный аналитик Павел Нарожный в эфире Киев24.

«Эти ракеты запускаются с самолетов. То есть речь еще идет о модернизации наших самолетов. Скорее всего, это будут самолеты советской эпохи Су-24, Су-25. И это вопрос нескольких месяцев, пока мы их сможем начать использовать», — подчеркнул аналитик.

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По его словам, реальное количество переданных ракет может быть меньше — около 50-60 единиц, поскольку Германия имеет ограниченные запасы, а часть нуждается в ремонте.

«Количество 100-150, мне кажется, слишком оптимистичное. Я думаю, что реальное количество будет 50-60 штук, не больше. Почему так? Потому что у самой Германии этих ракет не так много, и не все эти ракеты находятся в рабочем состоянии. То есть их перед отправкой надо проверить, возможно ремонтировать, возможно какие-то еще работы с ними проводит», — отметил эксперт.

По его оценкам, передача Украине 100 этих ракет позволит поразить до 20 ключевых высокоприоритетных целей — таких как вражеские штабы, критическая инфраструктура, арсеналы, центры управления и логистические хабы.

«Но все же, мне кажется, основной целью для них будут именно командные пункты. Потому что враг знает о возможностях наших „Хаймарсов“, наших управляемых авиационных бомб AASM, HAMMER, которые до 200 км, и выносят командные пункты на большую дальность. И, следовательно, чтобы достать эти командные пункты, которые находятся далеко, нам нужны будут именно эти ракеты Taurus», — отметил Нарожный.

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Напомним, Россия накапливает силы в Курской области.