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Украина может столкнуться с проблемой в случае передачи Taurus, — эксперт
Украине для использования крылатых ракет Taurus понадобится модернизация советских самолетов.
Украинские самолеты потребуют технического обновления для применения крылатых ракет Taurus, если Германия одобрит их передачу.
Об этом рассказал военный аналитик Павел Нарожный в эфире Киев24.
«Эти ракеты запускаются с самолетов. То есть речь еще идет о модернизации наших самолетов. Скорее всего, это будут самолеты советской эпохи Су-24, Су-25. И это вопрос нескольких месяцев, пока мы их сможем начать использовать», — подчеркнул аналитик.
По его словам, реальное количество переданных ракет может быть меньше — около 50-60 единиц, поскольку Германия имеет ограниченные запасы, а часть нуждается в ремонте.
«Количество 100-150, мне кажется, слишком оптимистичное. Я думаю, что реальное количество будет 50-60 штук, не больше. Почему так? Потому что у самой Германии этих ракет не так много, и не все эти ракеты находятся в рабочем состоянии. То есть их перед отправкой надо проверить, возможно ремонтировать, возможно какие-то еще работы с ними проводит», — отметил эксперт.
По его оценкам, передача Украине 100 этих ракет позволит поразить до 20 ключевых высокоприоритетных целей — таких как вражеские штабы, критическая инфраструктура, арсеналы, центры управления и логистические хабы.
«Но все же, мне кажется, основной целью для них будут именно командные пункты. Потому что враг знает о возможностях наших „Хаймарсов“, наших управляемых авиационных бомб AASM, HAMMER, которые до 200 км, и выносят командные пункты на большую дальность. И, следовательно, чтобы достать эти командные пункты, которые находятся далеко, нам нужны будут именно эти ракеты Taurus», — отметил Нарожный.
Напомним, Россия накапливает силы в Курской области.