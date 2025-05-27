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- Війна
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Україна може стикнутися з проблемою в разі передавання Taurus, — експерт
Україні для використання крилатих ракет Taurus знадобиться модернізація радянських літаків.
Українські літаки потребуватимуть технічного оновлення для застосування крилатих ракет Taurus, якщо Німеччина схвалить їх передачу.
Про це розповів військовий аналітик Павло Нарожний в етері Київ24.
«Ці ракети запускаються з літаків. Тобто мова ще йде про модернізацію наших літаків. Скоріш за все, це будуть літаки радянської доби Су-24, Су-25. І це питання декількох місяців, поки ми їх зможемо почать використовувати», — підкреслив аналітик.
За його словами, реальна кількість переданих ракет може бути меншою — близько 50-60 одиниць, оскільки Німеччина має обмежені запаси, а частина потребує ремонту.
«Кількість 100-150, мені здається, занадто оптимістична. Я думаю, що реальна кількість буде 50-60 штук, не більше. Чому так? Тому що у самої Німеччини цих ракет не так багато, і не всі ці ракети знаходяться в робочому стані. Тобто їх перед відправкою треба перевірять, можливо ремонтувати, можливо якісь ще роботи з ними проводить», — зазначив експерт.
За його оцінками, передача Україні 100 цих ракет дасть змогу уразити до 20 ключових високопріоритетних цілей — таких як ворожі штаби, критична інфраструктура, арсенали, центри управління та логістичні хаби.
«Але все ж таки, мені здається, основною ціллю для них будуть саме командні пункти. Тому що ворог знає про можливості наших „Хаймарсів“, наших керованих авіаційних бомб AASM, HAMMER, які до 200 км, і виносять командні пункти на більшу дальність. І отже, щоб дістати ці командні пункти, які знаходяться далеко, нам потрібні будуть саме ці ракети Taurus», — зазначив Нарожний.
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