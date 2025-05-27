Taurus / © Associated Press

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Українські літаки потребуватимуть технічного оновлення для застосування крилатих ракет Taurus, якщо Німеччина схвалить їх передачу.

Про це розповів військовий аналітик Павло Нарожний в етері Київ24.

«Ці ракети запускаються з літаків. Тобто мова ще йде про модернізацію наших літаків. Скоріш за все, це будуть літаки радянської доби Су-24, Су-25. І це питання декількох місяців, поки ми їх зможемо почать використовувати», — підкреслив аналітик.

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За його словами, реальна кількість переданих ракет може бути меншою — близько 50-60 одиниць, оскільки Німеччина має обмежені запаси, а частина потребує ремонту.

«Кількість 100-150, мені здається, занадто оптимістична. Я думаю, що реальна кількість буде 50-60 штук, не більше. Чому так? Тому що у самої Німеччини цих ракет не так багато, і не всі ці ракети знаходяться в робочому стані. Тобто їх перед відправкою треба перевірять, можливо ремонтувати, можливо якісь ще роботи з ними проводить», — зазначив експерт.

За його оцінками, передача Україні 100 цих ракет дасть змогу уразити до 20 ключових високопріоритетних цілей — таких як ворожі штаби, критична інфраструктура, арсенали, центри управління та логістичні хаби.

«Але все ж таки, мені здається, основною ціллю для них будуть саме командні пункти. Тому що ворог знає про можливості наших „Хаймарсів“, наших керованих авіаційних бомб AASM, HAMMER, які до 200 км, і виносять командні пункти на більшу дальність. І отже, щоб дістати ці командні пункти, які знаходяться далеко, нам потрібні будуть саме ці ракети Taurus», — зазначив Нарожний.

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