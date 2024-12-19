Украина не может пойти на заморозку конфликта – Зеленский

В отличие от России, Украина стремится к миру, но не может пойти на замораживание конфликта без сильной позиции.

Украина хочет мира, но не может просто заморозить конфликт без конкретных гарантий безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на заседании Европейского совета.

"Мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о cease-fire (прекращении огня – ред.), в любом конфликте, люди знают что будет после, чем все закончится, а в противном случае вы просто замораживаете конфликт. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, сильная позиция", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина хочет окончания войны и мира, в отличие от России, которая регулярно демонстрирующей свое желание продолжать войну.

Кроме того, Владимир Зеленский назвал, какие события могут приблизить завершение войны в Украине. По словам Зеленского, чтобы Соединенные Штаты Америки могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию.