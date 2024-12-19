Курс валют на 20 декабря: сколько стоит доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 20 декабря. Так, по сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США выросла на 2 копейки и составляет 41,92 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,92 (+2 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,57 (-38 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,25 (+7 коп.)

Ранее мы писали о том, что в краткосрочной перспективе курс доллара в Украине будет оставаться относительно стабильным. Впрочем, из-за большого спроса на иностранную валюту Нацбанк может уменьшить курс гривны.

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