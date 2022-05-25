Украина нуждается в военных самолетах — Данилов

На сегодняшний день доминирование РФ в небе, к сожалению, особенно с использованием стратегической авиации, которую мы передали после договора 1994 года, отметил секретарь СНБО.

Украина нуждается в военных самолетах.

Об этом он заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью программе "Вікна-новості".

"Единственное, чего у нас на сегодняшний день не хватает, — это самолеты. На сегодня доминирование РФ в небе, к сожалению, особенно с использованием стратегической авиации, которую мы передали после договора 1994 года. Это самолеты, которые в свое время были на патрулировании нашей страны, часть из них... Это очень грустно, но будем учиться на этих уроках", — сказал Данилов.

Напомним, россияне активизировали бомбардировщики для поиска позиций украинского ПВО.

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