Миколенко признали автором лучшего гола "Эвертона" в прошлом сезоне (видео)

Украинский защитник Виталий Миколенко стал автором лучшего гола "Эвертона" в прошлом сезоне по версии болельщиков клуба.

Забитый мяч украинца в ворота "Лестера" (2:1) в 36-м туре чемпионата Англии занял первое место в голосовании.

В матче с "лисами" Виталий забил свой первый гол в чемпионате Англии, куда перешел в начале года из киевского "Динамо" за 23,5 миллиона евро.

В общей сложности в составе "мерсисайдцев" Миколенко провел 16 матчей во всех турнирах.

Вашему вниманию обзор матча "Эвертон" — "Лестер"

Напомним, что "Эвертон" с Николаем совершил фантастический камбек и сумел остаться в АПЛ.

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