Україна потребує військових літаків - Данілов

На сьогодні домінування РФ у небі, на превеликий жаль, особливо з використанням стратегічної авіації, яку ми передали після договору 1994 року, зазначив секретар РНБО.
Україна потребує військових літаків.
Про це він заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю програмі "Вікна-новини".
"Єдине, чого у нас на сьогодні не вистачає, - це літаки. На сьогодні домінування РФ у небі, на превеликий жаль, особливо з використанням стратегічної авіації, яку ми передали після договору 1994 року. Це літаки, які свого часу були на патрулюванні нашої країни, частина з них... Це надзвичайно сумно, але будемо вчитися з цих уроків", - сказав Данілов.
Нагадаємо, росіяни активізували бомбардувальники для пошуку позицій української ППО.
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