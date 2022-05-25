Україна потребує військових літаків - Данілов

На сьогодні домінування РФ у небі, на превеликий жаль, особливо з використанням стратегічної авіації, яку ми передали після договору 1994 року, зазначив секретар РНБО.

Україна потребує військових літаків.

Про це він заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю програмі "Вікна-новини".

"Єдине, чого у нас на сьогодні не вистачає, - це літаки. На сьогодні домінування РФ у небі, на превеликий жаль, особливо з використанням стратегічної авіації, яку ми передали після договору 1994 року. Це літаки, які свого часу були на патрулюванні нашої країни, частина з них... Це надзвичайно сумно, але будемо вчитися з цих уроків", - сказав Данілов.

Нагадаємо, росіяни активізували бомбардувальники для пошуку позицій української ППО.

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