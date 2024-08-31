Украина передала США список целей в РФ, по которым она хочет ударить ATACMS — CNN

Украина предоставила администрации Джо Байдена список объектов на территории России, которые ВСУ хотят атаковать ракетами ATACMS. Сейчас Вашингтон еще рассматривает этот запрос.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет CNN.

"Мы объяснили, какой потенциал нам нужен для защиты граждан от российского террора, который влекут нам россияне, поэтому я надеюсь, что нас услышали", — сказал Умеров.

Несмотря на многочисленные просьбы президента Украины Владимира Зеленского, США не планируют уменьшение ограничений на использование ракет ATACMS Украиной.

Американский чиновник сообщил, что Украина использовала свои запасы ракет ATACMS для поражения важных российских объектов в оккупированном Крыму, в частности, ПВО, складов боеприпасов и аэродромов.

Рустем Умеров объяснил, что Украина пытается добиться снятия ограничений на использование ракет ATACMS, чтобы оградить гражданских лиц и инфраструктуру от атак. Он подчеркнул, что российские удары наносят ущерб украинцам, поэтому Украине важно сдерживать и останавливать агрессию, в частности, не позволять российской авиации приближаться к границам и бомбить города.

В свою очередь, американский чиновник сообщил, что США продолжают сосредотачиваться на критически необходимой противовоздушной обороне для Украины, которую администрация Байдена включила в каждый пакет военной помощи. США также перенаправили 2 миллиарда долларов на противовоздушную оборону для Украины, которые первоначально планировали передать другим странам.

Напомним, Джон Кирби сообщил, что США продолжают переговоры с Украиной о возможном снятии ограничений на дальнобойные удары по России. Эти обсуждения проходят в закрытом режиме.

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