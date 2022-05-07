Украинцев предупредили о возможном усилении кибератак 9 мая

В зоне риска находятся не только госучреждения и критическая инфраструктура, многие кибератаки направлены на обычных пользователей.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает о возможном усилении 9 мая вражеских хакерских атак.

Об этом Госспецсвязи сообщает в Telegram.

"Убивают не только пули и снаряды. Сломанный российскими хакерами смартфон или компьютер — это также орудие убийства, просто с отсроченным по времени эффектом. Обычно накануне и во время праздников у российских хакеров — обострение. Они используют такие периоды для усиления кибератак", — предостерегают. в Госслужбе.

В зоне риска находятся не только государственные учреждения и критическая инфраструктура. Многие кибератаки направлены на обычных пользователей. Они тоже являются мишенью российских хакеров, ведь, как пояснили в Госспецсвязи, во время войны каждый украинец может потенциально стать точкой входа для хакеров в информационную инфраструктуру страны.

Также во время праздников активизируются обычные киберпреступники, цель которых – украсть деньги, доступ к аккаунтам и шантажировать пользователей.

Чтобы обезопаситься от кибератак, следует как можно быстрее изменить пароли во всех важных сервисах — почте, мессенджере, смартфоне.

"Сделайте это сейчас. Для входа в каждый сервис и почтовый ящик должен быть отдельный пароль", — подчеркнули в Госспецсвязи.

Также необходимо проверить в настройках безопасности браузера, были ли скомпрометированы пароли (в Google Chrome это "Настройки — Конфиденциальность и безопасность").

Скомпрометированные пароли следует немедленно заменить. Также важно заменить пароли, определенные как слабые. Для этого рекомендуется использовать генератор паролей. Таков на сайте Киберполиции.

Госспецсвязи советует завести отдельную почту "для рассылок" и других сообщений.

Эту почту не рекомендуется использовать для регистрации аккаунтов в социальных сетях и других чувствительных сервисах, содержащих приватную информацию.

Необходимо также удалить все сломанные программы, особенно если они были загружены с российских сайтов, торрентов и т.д.

Рекомендуется установить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, почте, других сервисах, чтобы знать, когда кто-нибудь будет пытаться зайти в аккаунт.

Нельзя открывать сообщения от незнакомцев, переходить по ссылкам, пересылать другим ссылкам от незнакомцев, содержащих призывы к действию (перейти по ссылке, загрузить файл, предоставить номер карты, телефон, ввести пароль от почты и т.д.).

Госспецсвязи призывает граждан доверять исключительно проверенным источникам — официальным сайтам государственных учреждений, местных властей, медиа и их проверенным аккаунтам в соцсетях (проверенные имеют специальную отметку синим цветом у названия аккаунта).

Чтобы уберечься от кибератаки, не стоит открывать письма о розыгрышах, выигрышах, государственной помощи и других обещаниях чего-то бесплатного.

Пароль от аккаунтов, телефона, код от SIM-карты или банковской карты – это личный секрет.

"Не доверяйте их никому, не храните в смартфоне (если не можете запомнить – запишите на бумажке)", – советуют в Госспецсвязи.

По возможности следует использовать физические средства защиты аккаунтов – защищенные носители с квалифицированной электронной подписью (КЭП), беспарольную авторизацию и т.д. Такие решения есть и у украинских разработчиков.

Необходимо проверить, на каких устройствах работают аккаунты в соцсетях, почта, мессенджер. Это можно сделать в настройках безопасности и конфиденциальности.

Следует также установить на смартфон и компьютер антивирус.

"Просканируйте устройство. Просто сейчас. Не забудьте обновить его, когда оно это спросит", — подчеркнули в Госспецсвязи.

Рекомендуется по возможности установить обновление программного обеспечения на смартфон или компьютер, как только оно приходит.

Необходимо также закрыть все лазейки для врага, в частности прямо сейчас удалить российское программное обеспечение и установить украинское.

В Госспецсвязи подчеркивают: "Это не блажь, а вопрос безопасности, ведь российские сервисы собирают информацию об украинских пользователях".

Что на что заменить можно узнать на портале.

На внешний носитель необходимо сделать резервную копию важной информации: документов, фотографий и т.п. Важно также не забывайте производить резервные копии смартфонов.

В случае взлома необходимо срочно сообщить о кибератаке:

Киберполиция – callcenter@cyberpolice.gov.ua;

Правительственная команда реагирования на компьютерные события CERT-UA — cert@cert.gov.ua.

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