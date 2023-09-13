Украинские дроны атаковали "избирательный участок" на Запорожье — видео

После утренних "прилетов" участок оккупантов так и не заработал.

Во временно оккупированном селе Благовещенка Запорожской области украинские дроны-камикадзе атаковали "избирательный участок", где хранились уже заполненные "бюллетени" псевдовыборов РФ.

Об этом Hromadske сообщили источники в СБУ, предоставив видео.

"Оккупанты свозили "бюллетени" к этому месту в течение 10 дней во время отдаленного "голосования" из всех населенных пунктов Благовещенской громады (Благовещенка, Ивановка, Новоднепровка)", — говорится в сообщении.

Однако после трех утренних "прилетов избирательный участок" так и не заработал, а заполненные "бюллетени" были повреждены.

"Информация о взрывах на этом "участке" заставила изрядно понервничать "членов" других избирательных участков в этом районе", — резюмировал один из собеседников в СБУ.

Напомним, в Энергодаре партизаны и ГУР поздравили оккупантов с праздником — "подарки" доставили дроны (видео).

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