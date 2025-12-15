Украинский Як-52 охотится на "шахеды" над Одессой – обнародовано видео

Як-52 / © livejournal.com

Стрелок легкомоторного самолета Як-52 Воздушных Сил ВСУ сумел сбить российский беспилотник "шахед" в небе над побережьем Одессы, применив стрелковое оружие.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Легкие поршневые самолеты уже не в первый раз ведут охоту на вражеские БПЛА. Поскольку на Як-52 нет пулеметов, роль стрелка исполняет воин, сидящий на месте лётчика-инструктора с открытым фонарем кабины.

"Раньше противник уже неоднократно признавал ущерб своим БПЛА "Орлан" и ZALA подобным образом", - отметил журналист.

Напомним, ранее мы рассказывали, что российские войска оснащают дроны-камикадзе радиомодемами разных частот, создавая сеть связи над Украиной для передачи разведданных и управления дронами.