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Умер мэр оккупированного Токмака Котелевский

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Умер мэр оккупированного Токмака Котелевский

Фото: facebook.com/igorkotelevskii.tokmak

Мэр временно оккупированного Токмака Запорожской области Игорь Котелевский умер 7 мая.

Обстоятельства смерти мэра Токмака сейчас выясняются.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на полученную информацию от Запорожской областной военной администрации.

"Сегодня, 7 мая 2022 года, умер мэр города Токмак Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский", — сообщили в Запорожской ОВА.

Заметим, что 15 апреля глава Пологовской райадминистрации сообщал, что Котелевский после оккупации населенного пункта сложил полномочия, но находился в городе.

Напомним, накануне украинские военные предупредили о возможных провокациях в Токмаке, где оккупанты начали массово шить форму ВСУ и переодеваться в него.

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