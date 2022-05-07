Умер мэр оккупированного Токмака Котелевский

Мэр временно оккупированного Токмака Запорожской области Игорь Котелевский умер 7 мая.
Обстоятельства смерти мэра Токмака сейчас выясняются.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на полученную информацию от Запорожской областной военной администрации.
"Сегодня, 7 мая 2022 года, умер мэр города Токмак Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский", — сообщили в Запорожской ОВА.
Заметим, что 15 апреля глава Пологовской райадминистрации сообщал, что Котелевский после оккупации населенного пункта сложил полномочия, но находился в городе.
Напомним, накануне украинские военные предупредили о возможных провокациях в Токмаке, где оккупанты начали массово шить форму ВСУ и переодеваться в него.
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