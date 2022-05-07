Помер мер окупованого Токмака Котелевський

Міський голова тимчасово окупованого Токмака Запорізької області Ігор Котелевский помер 7 травня.
Обставини смерті мера Токмака зараз з’ясовують.
Про це пише Укрінформ з посиланням на отриману інформацію від Запорізької обласної військової адміністрації.
"Сьогодні, 7 травня 2022 року, пішов з життя мер міста Токмак Ігор Котелевский. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський", – повідомили в Запорізькій ОВА.
Зауважимо, що 15 квітня голова Пологівської райадміністрації повідомляв, що Котелевський після окупації населеного пункту склав повноваження, але перебував у місті.
Нагадаємо, напередодні українські військові попередили про можливі провокації в Токмаку, де окупанти почали масово шити однострій ЗСУ та переодягатися в нього.
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