Помер мер окупованого Токмака Котелевський

Міський голова тимчасово окупованого Токмака Запорізької області Ігор Котелевский помер 7 травня.

Обставини смерті мера Токмака зараз з’ясовують.

Про це пише Укрінформ з посиланням на отриману інформацію від Запорізької обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 7 травня 2022 року, пішов з життя мер міста Токмак Ігор Котелевский. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський", – повідомили в Запорізькій ОВА.

Зауважимо, що 15 квітня голова Пологівської райадміністрації повідомляв, що Котелевський після окупації населеного пункту склав повноваження, але перебував у місті.

Нагадаємо, напередодні українські військові попередили про можливі провокації в Токмаку, де окупанти почали масово шити однострій ЗСУ та переодягатися в нього.

Психологія: як не дозволити агресії та ненависті зруйнувати нас із середини

Читайте також: